Da Normal People a Bridgerton, le scene intime piratate sui siti per adulti colpiscono morale e copyright (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il successo della prima stagione di Bridgerton ha avuto un effetto collaterale: scatenare la condivisione illegale delle sue scene di sesso sui siti per adulti. Non è nulla di nuovo – è successo pochi mesi fa anche alla miniserie Hulu Normal People –, ma ciò non toglie che il problema sia serio e richieda l'intervento delle piattaforme streaming. Secondo quanto riportato da IndieWire, Netflix è impegnata nella non semplice battaglia di far rimuovere questi contenuti dai siti porno, sui quali pare abbiano raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Chiederne la rimozione è il passo più semplice e immediato, ma frenare la diffusione di un contenuto su Internet non è impresa facile. Che le scene di sesso di Bridgerton ...

