Crisi di governo: è solo un rinvio. L'esito finale sarà il voto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tristi quei governanti che hanno bisogno del pallottoliere per fare politica, triste il Paese che da quegli uomini è retto. Come ha ricordato Pierferdinando Casini nell'unico intervento degno di uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, Pd-M5S: meglio dimissioni e poi il ter. Oggi possibile informativa al Colle Il Messaggero L'Europa neutrale nel conflitto (eventuale) tra America e Cina

L'accoglienza riservata al nuovo presidente dall'Ue non è delle migliori. Il 30 di dicembre la Commissione ha concluso un accordo sugli investimenti con la Cina, ignorando la richiesta della futura am ...

Al Senato Conte arriva a 156 Oggi al Colle, già lavora al ter

Fiducia: i no a 140, 16 astenuti renziani decisivi. Premier al Quirinale in queste ore per un colloquio informale ma chiederà tempo per un nuovo governo o per una soluzione che rafforzi l'esecutivo ...

Fiducia: i no a 140, 16 astenuti renziani decisivi. Premier al Quirinale in queste ore per un colloquio informale ma chiederà tempo per un nuovo governo o per una soluzione che rafforzi l'esecutivo ...