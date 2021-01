Covid, ennesimo decesso al Moscati di Avellino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 21 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Nella serata di ieri è deceduta una paziente 73enne di Chiusano San Domenico (Av), ricoverata dall’8 gennaio in terapia subintensiva e dall’11 trasferita in terapia intensiva L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAlHospital dell’Aziendarisultano ricoverati 21 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Nella serata di ieri è deceduta una paziente 73enne di Chiusano San Domenico (Av), ricoverata dall’8 gennaio in terapia subintensiva e dall’11 trasferita in terapia intensiva L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CNAFirenze : Crisi Covid, gli artigiani: 'Cassa integrazione, ennesimo ritardo: non ne possiamo più' - enzogoku69 : @mimmodigennaro @FrancescoRoma78 Vedremo il calcio va in altra direzione soprattutto dopo covid...per cui programma… - carmenzeo : RT @antoguerrera: Regno Unito, test Covid obbligatori per chi entra nel Paese: ma non sono accettati i referti in italiano. Un ennesimo pr… - AlessandroMetz : RT @AntigoneOnlus: Cresce il numero dei detenuti positivi nel carcere Pagliarelli di Palermo che ieri erano 49. L'ennesimo focolaio in un i… - Pinobrigantedel : X chi ama leggere oltre propaganda, oggi ennesimo calo casi covid grazie a testi rapidi! Purtroppo però risulta evi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ennesimo Crisi Covid, gli artigiani: "Cassa integrazione, ennesimo ritardo: non ne possiamo più" LA NAZIONE Milano-gli studenti continuano a rimanere al freddo dopo l’ennesimo rinvio per il rientro a scuola

Anche mercoledì mattina, sotto la pioggia e al freddo, i ragazzi del liceo Steiner hanno raggiunto il loro istituto in via Clericetti e hanno seguito le lezioni da fuori i cancelli. I giovani – 25, di ...

Covid, ennesimo decesso al Moscati di Avellino

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 21 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Nella serata di ieri è deceduta una paziente 73enne di Chiusano San Domenico (Av), ricoverata ...

Anche mercoledì mattina, sotto la pioggia e al freddo, i ragazzi del liceo Steiner hanno raggiunto il loro istituto in via Clericetti e hanno seguito le lezioni da fuori i cancelli. I giovani – 25, di ...Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 21 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Nella serata di ieri è deceduta una paziente 73enne di Chiusano San Domenico (Av), ricoverata ...