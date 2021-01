Covid | allo studio vaccino contro tutte le varianti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al momento non esistono evidenze scientifiche che indichino una possibile inefficacia dei vaccini attualmente a disposizioneil-19 per leche stanno via via emergendo in giro per il mondo. In linea teorica ilbase è efficace inle circostanze, un po’ come quello influenzale che viene ‘aggiornato’ secondo i diversi ceppi virali. Tuttavia uno scenario di ulteriori mutazioni non è da escludere, e il mondo scientifico prova a guardare oltre, con l’obiettivo di una efficacia totale anche a fronte delle varie mutazioni che si susseguono e si accumulano col passare delle settimane. In questa ottica si inserisce lodi una società biotech americana che lavora principalmente sulle malattie oncologiche, Gritstone Oncology, sta lavorando a un ...