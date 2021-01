Covid | a Bergamo 80 nuovi positivi Lombardia | +1 876 casi e 66 decessi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La situazione dello sviluppo della pandemia ine in Italia. Dati aggiornati a mercoledì 20 gennaio.

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : == ?? #LOMBARDIA #ZONAROSSA: I DATI REALI DI INCIDENZA POSITIVI IGNORATI DAL GOVERNO. LA REGIONE VERSO IL RICORSO ==… - webecodibergamo : I dati dello sviluppo della pandemia di mercoledì 20 gennaio - nicolettaaraldi : RT @CottarelliCPI: La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore inquin… - romina_steri : RT @Ettore572: Cosa succede a chi guarisce dal Covid: lo studio dell'ospedale Papa Giovanni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

BergamoNews.it

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Sintomi che durano a lungo, anche diversi mesi. Da una valutazione a 81 giorni in media dalle dimissioni dall'ospedale dopo Covid-19, e a 105 giorni dai primi segni ...Netta risalita dei nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona: 71 nelle ultime 24 ore, per un numero di tamponi di 38.593. L’indice di contagio sale a quota ...