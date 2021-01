Coppa Italia | date e orari dei quarti di finale | il tabellone

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ stato pubblicato ilcompleto deididicondelle partite in programma La Lega Calcio ha reso notodel programma relativo aididi, il cuisi completerà domani con la vincente di Lazio-Parma. Inter-Milan Martedì 26/01/2021 Ore 20.45 Atalanta-vincente Lazio/Parma Mercoledì 27/01/2021 Ore 17.45 Juventus-SPAL Mercoledì 27/01/2021 Ore 20.45 Napoli-Spezia Giovedì 28/01/2021 Ore 21.00 Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : Triplice fischio. Ai tempi supplementari vince lo Spezia 4-2. Siamo eliminati dalla Coppa Italia. #RomaSpezia - Mayoral_Borja : ?? Coppa Italia ?? Spezia Calcio ?? Stadio Olimpico ??? Tuesday, January 19th ?21:15 #?? #ASRoma DAJE! #RomaSpezia ?????? - sscnapoli : ?? | #CoppaItalia, affronteremo lo Spezia ai quarti di finale mercoledì 27 gennaio ?? - NonConoscoVG : #InterMilan, quarti di Coppa Italia, si giocherà martedì 26 gennaio alle 20:45. Ora serve tutta la bravura di Cont… - korastar2016 : RT @AntoVitiello: Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 -

Inter-Milan, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia andrà in scena martedì 26 gennaio alle ore 20.45 ...L’atalantino in prestito agevola il passaggio ai supplementari dello Spezia costringendo Pau Lopez al fallo da ultimo uomo proprio dopo l’altro rosso a Mancini: Piccoli protagonista Prima la girata da ...