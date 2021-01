Conte regge, il Covid continua (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In un paese (Italia) dove il problema della pandemia è diventato maledettamente serio i senatori hanno trascorso la giornata di ieri 19 gennaio non a discorrere sulle problamatiche sanitarie e economiche, sul rallentamento dell’arrivo dei vaccini, sullo stato di sofferenza economica di una moltitudine di aziende e negozi ecc. ma a contare i numeri che reggono la maggioranza di governo. Non entro nel merito delle sottili disquisizioni politiche iniziate dalle prime ore del mattino fino a ora serale avanzata. La giornata politica si è conclusa con una votazione con la quale l’attuale maggioranza ha ricevuto i voti per rimanere in carica ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Poichè su questo sito non si discute di politica ma al massimo si accenna a brevi episodi di cronaca parlamentare senza tifare per alcun partito non mi resta che invitare i politici a occuparsi in modo ... Leggi su webzeta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In un paese (Italia) dove il problema della pandemia è diventato maledettamente serio i senatori hanno trascorso la giornata di ieri 19 gennaio non a discorrere sulle problamatiche sanitarie e economiche, sul rallentamento dell’arrivo dei vaccini, sullo stato di sofferenza economica di una moltitudine di aziende e negozi ecc. ma a contare i numeri che reggono la maggioranza di governo. Non entro nel merito delle sottili disquisizioni politiche iniziate dalle prime ore del mattino fino a ora serale avanzata. La giornata politica si è conclusa con una votazione con la quale l’attuale maggioranza ha ricevuto i voti per rimanere in carica ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Poichè su questo sito non si discute di politica ma al massimo si accenna a brevi episodi di cronaca parlamentare senza tifare per alcun partito non mi resta che invitare i politici a occuparsi in modo ...

