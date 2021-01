Conte, i numeri sono pessimi: due settimane per la svolta o saranno dimissioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Premier Conte alle prese con la necessità di allargare la Maggioranza: due settimane per rafforzare il Governo con nuovi “responsabili” ed evitare le dimissioni. Fiducia al Senato e Maggioranza a quota 156. Un risultato decisamente non esaltante per il Premier Giuseppe Conte, consapevole che il futuro del Governo dovrà necessariamente passare da un allargamento L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Premieralle prese con la necessità di allargare la Maggioranza: dueper rafforzare il Governo con nuovi “responsabili” ed evitare le. Fiducia al Senato e Maggioranza a quota 156. Un risultato decisamente non esaltante per il Premier Giuseppe, consapevole che il futuro del Governo dovrà necessariamente passare da un allargamento L'articolo proviene da Leggilo.org.

