“Come può un genitore dire una cosa del genere?!”. GF Vip, Maria Teresa Ruta crolla nella notte: urla e pianti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non sta bene purtroppo Maria Teresa Ruta all’interno della casa del GF Vip. La notizia dell’ulteriore prolungamento della messa in onda ha scosso davvero tutti. Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti del Grande Fratello VIP nella puntata in diretta di lunedì 18 gennaio che il reality non finirà l’8 febbraio ma durerà sino a fine mese. La notizia ha lasciato sotto shock i Vipponi: nessuno di loro ha preso bene la comunicazione. Un altro a prenderla male è Tommaso Zorzi che a causa dell’ansia si è fatto venire un malumore, Andrea Zelletta se l’è presa con gli autori, Stefania in preda al panico ha provato ad aprire la porta rossa per abbandonare il gioco. Nelle ultime ore anche Maria Teresa Ruta ha avuto una reazione a tale decisione del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non sta bene purtroppoall’interno della casa del GF Vip. La notizia dell’ulteriore prolungamento della messa in onda ha scosso davvero tutti. Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti del Grande Fratello VIPpuntata intta di lunedì 18 gennaio che il reality non finirà l’8 febbraio ma durerà sino a fine mese. La notizia ha lasciato sotto shock i Vipponi: nessuno di loro ha preso bene la comunicazione. Un altro a prenderla male è Tommaso Zorzi che a causa dell’ansia si è fatto venire un malumore, Andrea Zelletta se l’è presa con gli autori, Stefania in preda al panico ha provato ad aprire la porta rossa per abbandonare il gioco. Nelle ultime ore ancheha avuto una reazione a tale decisione del ...

CarloCalenda : Al di là degli schiamazzi delle tribù, sappiamo che il Governo che uscirà dal voto al Senato non sarà in grado di g… - francescoseghez : 156 sì con 3 senatori a vita (che difficilmente partecipano alla vita parlamentare) e 16 potenziali NO ai voti chia… - lucianonobili : Nonostante i senatori a vita, la Polverini, i no vax, la segretaria di Berlusconi, nonostante il suk di poltrone, i… - ccaarmencita : RT @mariambuIa: 'Le pillole abortive regalate per le strade a chiunque' solo Salvini può essere così distaccato dalla realtà da credere che… - AndreaTesta : RT @Anna50732053: Ciò che mi fa ORRORE non sono i poltronari del #governoConte ma la gente che, nonostante i palesi brogli e tradimenti, an… -

Ultime Notizie dalla rete : Come può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it