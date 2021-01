Atalanta, Muriel: «Merendine? Non è vero. Col Milan vogliamo dei punti» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha messo a segno il gol del pari oggi contro l’Udinese. Ecco le parole del colombiano Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Udinese-Atalanta. Le sue parole. LA GARA – «Sono partite difficilissime, perchè quando s’incontrano squadre che lottano per la salvezza in queste sfide ci mettono tutto e non è facile trovare gli spazi per sfondare. Abbiamo cercato di fare il raddoppio in tutti i modi, ma è stata dura». Milan – «vogliamo prendere punti, sappiamo che sarà una partita complicata ma siamo consapevoli della nostra forza e andremo a giocarcela, perchè anche loro senz’altro giocheranno per vincere». Merendine? – «Non è vero che ai tempi dell’Udinese con Guidolin mangiavo tante ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luis, attaccante dell’, ha messo a segno il gol del pari oggi contro l’Udinese. Ecco le parole del colombiano Luisha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Udinese-. Le sue parole. LA GARA – «Sono partite difficilissime, perchè quando s’incontrano squadre che lottano per la salvezza in queste sfide ci mettono tutto e non è facile trovare gli spazi per sfondare. Abbiamo cercato di fare il raddoppio in tutti i modi, ma è stata dura».– «prendere, sappiamo che sarà una partita complicata ma siamo consapevoli della nostra forza e andremo a giocarcela, perchè anche loro senz’altro giocheranno per vincere».? – «Non èche ai tempi dell’Udinese con Guidolin mangiavo tante ...

