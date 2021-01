Zoff: “Juve ciclo finito? No, ha fatto investimenti. Gattuso favorito, presentarsi alla finale da un 6-0 da fiducia” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il portiere della nazionale campione del mondo nell’82’. Dino Zoff, 78 anni, ha rilasciato una intervista tra le colonne del Corriere dello Sport, dove ha parlato della finale di Supercoppa in programma domani al Mapei Stadium tra Juventus e Napoli. Sul ciclo bianconero, e se la vecchia guardia bianconera sia ormai arrivata alla fine: “Vecchio è una brutta parola. Però non credo e non mi sembra. Gli investimenti sono stai fatti, in varie zone del campo, e la Juventus non si è risparmiata, ha speso e anche tanto”. Sul Napoli e le certezze che sembra aver trovato Gattuso: “Sempre meglio presentarsi alla finale di Reggio Emilia con un 6-0 che con le perplessità della sfortunata sconfitta con lo Spezia. Ma ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Il portiere della nazionale campione del mondo nell’82’. Dino, 78 anni, ha rilasciato una intervista tra le colonne del Corriere dello Sport, dove ha parlato delladi Supercoppa in programma domani al Mapei Stadium trantus e Napoli. Sulbianconero, e se la vecchia guardia bianconera sia ormai arrivatafine: “Vecchio è una brutta parola. Però non credo e non mi sembra. Glisono stai fatti, in varie zone del campo, e lantus non si è risparmiata, ha speso e anche tanto”. Sul Napoli e le certezze che sembra aver trovato: “Sempre megliodi Reggio Emilia con un 6-0 che con le perplessità della sfortunata sconfitta con lo Spezia. Ma ...

