Whatsapp, un nuovo pericolo spinge via gli utenti: pericolo spionaggio (Di martedì 19 gennaio 2021) Un'applicazione di spionaggio collegata a Whatsapp starebbe spingendo gli utenti via dall'app di messaggistica di Zuckerberg, in favore di piattaforme come Telegram e Signal Come ben sappiamo, Whatsapp è l'applicazione leader al mondo per utilizzo. Sono 1,6 miliardi gli utenti attivi al mondo e quasi 400 i miliardi di messaggi scambiati all'anno, ma questa L'articolo proviene da Inews.it.

