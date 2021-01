Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021)19 GENNAIOORE 8:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA PRENESTINA CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI A CASUA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NECESSARIO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN ATTO SULLA FLAMINIA RISOLTO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA LABARO,RIMANIAMO SU VIA FLAMINIA,INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONECON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN INTERNA E IN ESTERNA PER DIFFICOLTA’ ...