Venezia, Covid stermina una intera famiglia: muoiono marito, moglie e figlio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Covid si fa ancora sentire in tutti i suoi danni. Una intera famiglia uccisa dal virus. Il tutto è accaduto nel Veneziano. Alcune notizie colpiscono così tanto al cuore che mai si vorrebbero sentire o leggere. Purtroppo però la piaga della pandemia esiste ancora ed il Covid si fa sentire senza pietà così come dimostrato dai numeri giornalieri. Con l'inizio della campagna vaccinale oggettivamente si è iniziato a sperare molto di più di poterne uscire il prima possibile e poterci salvare da una crisi economica, sociale e politica ancor più forte di quella che già stiamo vivendo. Purtroppo però non è stato così per questa famiglia del territorio Veneziano che purtroppo non ce l'ha fatta e non è sopravvissuta al Covid. Il Covid uccide ...

