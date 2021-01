Vaccini | i dubbi del professor Galli sul piano vaccinazioni | “Difficile rispettare i tempi dettati dall’Ue”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 gennaio 2021) “L’ottimismo della volontà va aiutato, per esempio rimandando la profilassi di 2-4 milioni di guariti“. Parole toste quelle dell‘infettivologo Massimoche guarda con molte perplessità sulla campagna vaccinale. “Vaccinare entro l’estate 2021 il 70% dell’intera popolazione adulta. Entro marzo almeno l’80% degli ultraottantenni. E l’80% dei lavoratori della sanità. Sono gli obiettiviagli Stati membri dell’Ue dalla Commissione europea per la profilassi anti-Covid. L’Italia ce la farà?”. Si chiede: “i temi” “Abbiamo il vaccino e potremo provarci. Ma chiaramente non è così facile”. Per l’infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano le preoccupazioni sono palesi. “Ce ne ...