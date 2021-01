Uganda | se dietro lo scontro Washington-Kampala c’è lo zampino di Pechino

Leggi su formiche

(Di martedì 19 gennaio 2021) Gli Stati Uniti “si immischiano” negli affari interni dell’, accusadopo che l’ambasciatrice statunitense, Natalie Brown, ha tentato senza successo di far visita al candidato alla presidenza e leader dell’opposizione Robert Kyagulanyi, meglio noto come Bobi Wine. “Quello che l’ambasciatrice Brown ha cercato di fare è palesemente di immischiarsi nella politica interna dell’, in particolare nelle elezioni, per sovvertire l’esito del nostro voto e la volontà del popolo”, ha dichiarato in una nota il portavoce del governo aggiungendo che l’americana “non dovrebbe fare nulla al di fuori delle norme diplomatiche”. È stato lo stesso musicista e leader dell’opposizione a parlare pubblicamente del tentativo di contatto da parte della feluca statunitense, ostacolato fisicamente dai militari che si trovano da giorni davanti ...