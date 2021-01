Tutti gli uomini (e le donne) del presidente Trump dietro all'assalto a Capitol Hill (Di martedì 19 gennaio 2021) Altro che frange estreme al di fuori del 'cerchio magico' Trumpista. Altro che schegge impazzite, senza agganci diretti con l'entourage del tycoon di Washington. La verità è tutt'altra. E a ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) Altro che frange estreme al di fuori del 'cerchio magico'ista. Altro che schegge impazzite, senza agganci diretti con l'entourage del tycoon di Washington. La verità è tutt'altra. E a ...

matteosalvinimi : Quattro anni fa #Rigopiano, in memoria delle vittime di una tragedia che ancora sconvolge tutti noi. I loro cari e… - nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - EnricoLetta : Cominciano le #ultime24hdiTrump alla #CasaBianca. Ne ha combinate talmente tante che c’è quasi un, inaccettabile, r… - Lockdow83430970 : RT @gildeddaylight: Comunque se tutti gli avvocati interpretano il rientro all'abitazione in un certo modo, ossia come il governo aveva già… - LorenzaPasqual6 : RT @Tboeri: Moratti vergognosa.Ha usato un argomento di eugenetica. Secondo il suo ragionamento i senzatetto, i poveri, i pensionati e gli… -