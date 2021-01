Toccafondi (IV): “Per Conte nessun taglio sulla scuola. Si ricordi la sua prima esperienza di governo” (Di martedì 19 gennaio 2021) "Il presidente del Consiglio Conte sulla scuola dice: "Noi abbiamo investito, prima ci sono stati solo tagli. L'affermazione è vera a metà". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) "Il presidente del Consigliodice: "Noi abbiamo investito,ci sono stati solo tagli. L'affermazione è vera a metà". Lo dichiara Gabriele, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. L'articolo .

PDPrato : RT @GabrieleBosi: Il Polo universitario pratese è una realtà fondamentale del nostro territorio, con i corsi della #didattica (in aumento),… - GabrieleBosi : Il Polo universitario pratese è una realtà fondamentale del nostro territorio, con i corsi della #didattica (in aum… - danieledv79 : RT @GToccafondi: (2) Non solo. La nuova struttura, nonostante possa essere già ampliata, non sarà per tutti i ragazzi ma ospiterà solo 900… - GToccafondi : (2) Non solo. La nuova struttura, nonostante possa essere già ampliata, non sarà per tutti i ragazzi ma ospiterà so… - TuttoSesto : @Toccafondi: “Nuovo liceo Agnoletti a #SestoFiorentino, apertura in ritardo e non per tutti gli studenti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Toccafondi Per Toccafondi (IV): "Nuovo liceo Agnoletti, apertura in ritardo e non per tutti gli studenti" Stefano Scuola: Iv, 'per premier nessun taglio? Si ricordi di Conte I'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Conte sulla scuola dice: "Noi abbiamo investito, prima ci sono stati solo tagli. L'affermazione è vera a metà". Lo dichiara Gabriele Toccafondi ...

Doccia fredda sul nuovo liceo L’inaugurazione slitta al 2022 e i posti saranno soltanto 900

Il nuovo liceo Agnoletti all’interno del Polo scientifico universitario di Sesto aprirà i battenti solo a dicembre 2021 o nel gennaio successivo. Il trasferimento degli alunni nel plesso dunque non po ...

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Conte sulla scuola dice: "Noi abbiamo investito, prima ci sono stati solo tagli. L'affermazione è vera a metà". Lo dichiara Gabriele Toccafondi ...Il nuovo liceo Agnoletti all’interno del Polo scientifico universitario di Sesto aprirà i battenti solo a dicembre 2021 o nel gennaio successivo. Il trasferimento degli alunni nel plesso dunque non po ...