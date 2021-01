Stefania Orlando, il crollo improvviso e il caos al GF Vip: “Basta, esco. Lasciatemi andare” (Di martedì 19 gennaio 2021) La diretta dello scorso 18 gennaio non sarà certo annoverabile tra le migliori della sua permanenza nella casa del GF Vip per la showgirl Stefania Orlando. Ancora scossa per le sferzanti parole che l’ex marito Andrea Roncato ha speso recentemente circa la loro passata relazione, la Orlando non ha saputo gestire la propria emotività, notevolmente accentuata dalle riflessioni in merito. Proprio durante la nottata successiva alla diretta, la ferita provocata da Roncato si è fatta sentire ancor di più, portando Stefania Orlando all’irrazionalità più tragica concepibile tra le mura della casa. La showgirl ha infatti minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, dirigendosi senza remore verso la porta rossa d’uscita. Ad impedirglielo, tuttavia, è intervenuto Tommaso Zorzi. Maria ... Leggi su tuttivip (Di martedì 19 gennaio 2021) La diretta dello scorso 18 gennaio non sarà certo annoverabile tra le migliori della sua permanenza nella casa del GF Vip per la showgirl. Ancora scossa per le sferzanti parole che l’ex marito Andrea Roncato ha speso recentemente circa la loro passata relazione, lanon ha saputo gestire la propria emotività, notevolmente accentuata dalle riflessioni in merito. Proprio durante la nottata successiva alla diretta, la ferita provocata da Roncato si è fatta sentire ancor di più, portandoall’irrazionalità più tragica concepibile tra le mura della casa. La showgirl ha infatti minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, dirigendosi senza remore verso la porta rossa d’uscita. Ad impedirglielo, tuttavia, è intervenuto Tommaso Zorzi. Maria ...

trash_italiano : MA COME SI FA AD INSULTARE STEFANIA ORLANDO COME #GFVIP - domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - GrandeFratello : 'Se esci tu, esco anche io' ???? #GFVIP - ANGELA81570326 : @GrandeFratello sto leggendo commenti pietosi scritti da gente pietosa accusando gli autori di tenere i concorrenti… - Dario04680650 : Buongiorno da Stefania Orlando. #tzvip #sovip #gfvip -