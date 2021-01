Soccavo | tentata rapina in gioielleria a via dell’Epomeo Arrestato 36enne video

(Di martedì 19 gennaio 2021): Individuato dalle telecamere eilche ha tentato unainarmato di coltello. L’11 gennaio scorso un uomo è entrato in unadi viae, dopo aver visionato alcuni monili, ha estratto un coltello ed ha afferrato un bracciale che era sul banco intimando al titolare di consegnargli

fattidinapoli : NAPOLI: SOCCAVO, TENTATA RAPINA IN GIOIELLERIA. INDIVIDUATO IL PRESUNTO ... -

Ultime Notizie dalla rete : Soccavo tentata

ROMA on line

L’11 gennaio scorso un uomo è entrato in una gioielleria di via dell’Epomeo e, dopo aver visionato alcuni monili, ha estratto un coltello ed ha afferrato un ...Napoli - Un 36enne napoletano, S.I., con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con ...