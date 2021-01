Serie A, due giornate a Sau e altri cinque squalificati dopo la diciottesima giornata (Di martedì 19 gennaio 2021) Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso noto i provvedimenti disciplinari dopo la diciottesima giornata di campionato. Stangata per Marco Sau, che dovrà scontare due giornate di squalifica per un’espulsione rimediata quando si trovava fuori dal terreno di gioco. Un turno di stop anche per gli espulsi Alexis Saelemaekers (Milan) e Luca Vignali (Spezia) e per i precedentemente diffidati Vlad Chiriches (Sassuolo), Gianluca Mancini (Roma) e Alessio Romagnoli (Milan). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Il giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea, ha reso noto i provvedimenti disciplinariladi campionato. Stangata per Marco Sau, che dovrà scontare duedi squalifica per un’espulsione rimediata quando si trovava fuori dal terreno di gioco. Un turno di stop anche per gli espulsi Alexis Saelemaekers (Milan) e Luca Vignali (Spezia) e per i precedentemente diffidati Vlad Chiriches (Sassuolo), Gianluca Mancini (Roma) e Alessio Romagnoli (Milan). SportFace.

RadiocorriereTv : 'Credo nelle due cose per cui vedo le persone morire: la fame e l'amore' Dal #25gennaio su @RaiUno in arrivo… - SkySport : Ibrahimovic: 'Felice per Mandzukic, ora siamo in due a spaventare gli avversari' - DisneyPlusIT : Nuovo segnale in entrata ?? Sintonizzatevi su #WandaVision, una Serie Originale Marvel Studios. I primi due episodi… - Queen4everBlog : ?? Questi due libri ve li presento insieme per una serie di buone ragioni. Anzitutto sono entrambi pubblicati da… - AreRockNRolla : At AC Milan di Milano sette volte campione d’europa e due volte campione della serie cadetta -