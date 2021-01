Sanremo 2021, la polemica continua: la kermesse rischia la cancellazione? (Di martedì 19 gennaio 2021) Non si placano le polemiche su Sanremo 2021, la 71esima edizione della nota kermesse si trova a un punto decisivo questa settima, ecco tutto quello che sta accadendo. Pubblico sì pubblico no, sono ancora numerosi i dubbi da chiarire sull’edizione numero 71 del Festival di Sanremo 2021, condotto anche quest’anno da Amadeus con il supporto di Fiorello. L’ultimo DPCM ha scatenato nuove preoccupazioni in merito alla nota kermesse, a cominciare dalla sicurezza dello staff, dei cantanti in gara e dei giornalisti e mentre pare naufragare l’idea della nave da crociera. LEGGI ANCHE>>> Orietta Berti divisa tra Sanremo e il marito con il Covid LEGGI ANCHE>>> Sanremo 2021 Amadeus ha scelto proprio lei: ecco di ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Non si placano le polemiche su, la 71esima edizione della notasi trova a un punto decisivo questa settima, ecco tutto quello che sta accadendo. Pubblico sì pubblico no, sono ancora numerosi i dubbi da chiarire sull’edizione numero 71 del Festival di, condotto anche quest’anno da Amadeus con il supporto di Fiorello. L’ultimo DPCM ha scatenato nuove preoccupazioni in merito alla nota, a cominciare dalla sicurezza dello staff, dei cantanti in gara e dei giornalisti e mentre pare naufragare l’idea della nave da crociera. LEGGI ANCHE>>> Orietta Berti divisa trae il marito con il Covid LEGGI ANCHE>>>Amadeus ha scelto proprio lei: ecco di ...

IlContiAndrea : Io e @GiusCandela facciamo il punto della situazione su #Sanremo2021. Confermate le date e il pubblico ma la nave?… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - UnaTecnologia : RT @RepSpettacoli: Sanremo, c'è anche Can Yaman: l'attore turco ospite all'Ariston - BreakingItalyNe : RT @RepSpettacoli: Sanremo, c'è anche Can Yaman: l'attore turco ospite all'Ariston -