Roma, Juventus, Milan e Inter sbarcano su Fortnite (Di martedì 19 gennaio 2021) In arrivo, su Fortnite, uno dei videogiochi più noti al mondo, le skin di 23 squadre di calcio tra cui Roma, Juventus, Inter e Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport. “I vari utenti, dunque, potranno vestire la maglia del club preferito e usare due nuove emote ovvero il dribbling Fancy Footwork e la celebre esultanza di Pelé con il pugno alzato in aria”. Le skin saranno disponibili dal 23 gennaio. Già dal 20, però, partecipando alla Pelé Cup, si potrà visitare il nuovo hub a tema calcio. “Il Milan, inoltre, organizzerà un torneo per festeggiare questa partnership e metterà in palio i prodotti del club. Il 23, inoltre, in occasione della gara Interna con l’Atalanta posizionerà sugli spalti di San Siro 1.000 sagome con i personaggi di Fortnite in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) In arrivo, su, uno dei videogiochi più noti al mondo, le skin di 23 squadre di calcio tra cui. Lo riporta il Corriere dello Sport. “I vari utenti, dunque, potranno vestire la maglia del club preferito e usare due nuove emote ovvero il dribbling Fancy Footwork e la celebre esultanza di Pelé con il pugno alzato in aria”. Le skin saranno disponibili dal 23 gennaio. Già dal 20, però, partecipando alla Pelé Cup, si potrà visitare il nuovo hub a tema calcio. “Il, inoltre, organizzerà un torneo per festeggiare questa partnership e metterà in palio i prodotti del club. Il 23, inoltre, in occasione della garana con l’Atalanta posizionerà sugli spalti di San Siro 1.000 sagome con i personaggi diin ...

sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma ?? - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - napolista : Roma, Juventus, Milan e Inter sbarcano su #Fortnite Dal 23 gennaio saranno disponibili le skin di 23 squadre di cal… - VincenzoImpera1 : RT @napolista: Primaonline: Il Napoli è il quarto club più attivo sui social in Serie A Il club partenopeo distacca in maniera netta Roma… - edy_diuzz : RT @juanito1897: Milan 43 Juventus 42 Inter 40 (con una partita in meno) Se con Crotone, Benevento, Verona e Fiorentina avessi fatto il t… -