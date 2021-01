Roma con lo Spezia vietati passi falsi

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la dolorosa sconfitta nel derby, Paulo Fonseca sembra intenzionato a cambiare qualcosa nella formazione che oggi scenderà in campo nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro lo, ma non sarà un cambio radicale. Il momento è delicato, e i tifosi, così come la dirigenza, si aspettano un immediato cambio di marcia a dimostrazione che le scorie del derby siano già state smaltite. Un’eliminazione sarebbe il modo peggiore, oltre che clamoroso, per mostrare quanto siano svanite le certezze di una squadra come quella giallorossa, che fino a questo momento sembra aver problemi con le big e non con le squadre almeno sulla carta inferiori ai capitolini. Per questo Fonseca vuole certezze e poche sorprese, come Borja Mayoral. Lo spagnolo fin qui, da vice Dzeko, ha saputo farsi trovare sempre pronto, mettendo a segno 6 reti. Vicino al giovane spagnolo, un altro iberico ...