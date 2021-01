Pomeriggio 5 | il marito di Stefania Orlando ammette | “E’ una situazione assurda”

(Di martedì 19 gennaio 2021) A5, ildi, Simone Gianlorenzi, ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni di Andrea Roncato, facendo chiarezza sul loro rapporto.5, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, Barbara d’Urso non poteva di certo non parlare di quanto accaduto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. In particolar modo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

adrianoarmiento : @stefyorlando ieri sera al #GFVIP si è comportata come una signora, oggi pomeriggio il marito @SimoGianlorenzi dimo… - ilariasweet94 : RT @SBIRULA621: #SOVIP #tzvip c'è Simone il marito di Stefania a pomeriggio 5 ???????? - SBIRULA621 : #SOVIP #tzvip c'è Simone il marito di Stefania a pomeriggio 5 ???????? - SBIRULA621 : #SOVIP c'è Simone il marito di Stefania a pomeriggio 5 ?????????? - DIORVKSJ : buon pomeriggio da me e eunwoo aka mio marito -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio marito

A Pomeriggio 5, il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni di Andrea Roncato, facendo chiarezza sul loro rapporto. Pomeriggio 5, durante il talk dedi ..."Sono rimasto molto male perché mi è dispiaciuto che questa uscita di Andrea sia arrivata in un momento in cui Stefania non si può difendere e non può ribattere. Non ho capito perché Andrea ha deciso ...