Più Pil-più vaccini? Dura uscirne migliori così (Di martedì 19 gennaio 2021) BOLOGNA – Da una parte Letizia Moratti, neoassessore alla Sanità della Lombardia con l’idea che alle regioni più ricche vadano date più dosi di vaccino. Dall’altra, Romano Prodi, che teorizza: “Abbiamo l’occasione per aggiustare almeno un po’ le insopportabili disuguaglianze che il Covid ha ampliato. E a chi governa toccherà il compito di mettere le cose a posto pensando che chi più ha più deve contribuire”. In mezzo, la questione: per quale ‘via’ si sceglie di uscire dal Covid. Moratti e Prodi sono agli estremi, come i poli della calamita esprimono forze che spingono in direzioni opposte. Ma in fondo la domanda è sempre quella che ci si fa dal ‘giorno 1’ della pandemia: “Ne usciremo migliori?”. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) BOLOGNA – Da una parte Letizia Moratti, neoassessore alla Sanità della Lombardia con l’idea che alle regioni più ricche vadano date più dosi di vaccino. Dall’altra, Romano Prodi, che teorizza: “Abbiamo l’occasione per aggiustare almeno un po’ le insopportabili disuguaglianze che il Covid ha ampliato. E a chi governa toccherà il compito di mettere le cose a posto pensando che chi più ha più deve contribuire”. In mezzo, la questione: per quale ‘via’ si sceglie di uscire dal Covid. Moratti e Prodi sono agli estremi, come i poli della calamita esprimono forze che spingono in direzioni opposte. Ma in fondo la domanda è sempre quella che ci si fa dal ‘giorno 1’ della pandemia: “Ne usciremo migliori?”.

