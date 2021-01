Paolo Bonolis scrive l’addio alla cara Eliana, Sonia le fa una promessa (Di martedì 19 gennaio 2021) Era la cara Eliana a occuparsi di Paolo Bonolis e non solo dei suoi vestiti, lo conosceva benissimo, così come conosceva molto bene anche Sonia Bruganelli. E’ con grande commozione che il conduttore ha scritto il suo addio a lei che pensava a tutto per fare in modo che tutto fosse in ordine, i vestiti, le scarpe, la sua bottiglietta, lei che ha avuto accanto per tanti anni. La moglie di Bonolis la ricorda raccontando un episodio in particolare e aggiungendo dettagli che rivelano tutta la dolcezza della donna che è venuta a mancare ieri. Un ultimo saluto che sia Paolo Bonolis che Sonia Bruganelli hanno voluto riportare sui social. Un legame forte, non solo lavoro, ma la consapevolezza che la signora Eliana fosse ben più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) Era laa occuparsi die non solo dei suoi vestiti, lo conosceva benissimo, così come conosceva molto bene ancheBruganelli. E’ con grande commozione che il conduttore ha scritto il suo addio a lei che pensava a tutto per fare in modo che tutto fosse in ordine, i vestiti, le scarpe, la sua bottiglietta, lei che ha avuto accanto per tanti anni. La moglie dila ricorda raccontando un episodio in particolare e aggiungendo dettagli che rivelano tutta la dolcezza della donna che è venuta a mancare ieri. Un ultimo saluto che siacheBruganelli hanno voluto riportare sui social. Un legame forte, non solo lavoro, ma la consapevolezza che la signorafosse ben più ...

