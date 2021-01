“Occorre un nuovo piano Marshall” | l’idea di Bassetti per il futuro della sanità

(Di martedì 19 gennaio 2021) Da quando è esplosa la pandemia da coronavirus è emersa una maggiore consapevolezza delle criticità che attanagliano il sistema sanitario. Quest’ultimo, in una corsa contro il tempo, ha retto l’impatto dell’emergenza dando dimostrazione di poter fronteggiare una situazione impensabile in un’epoca moderna e all’avanguardia nei Paesi industrializzati. Ma a chi attribuire il merito di questo InsideOver.

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: @matteosalvinimi MOLTO BRAVO OCCORRE DOPO PROSSIME POLITICHE ON.LE SALVINI NUOVO PREMIER IL DOPO CONTE - _rjardon : RT @velocevolo: Quel che occorre è un lavoro indefesso, notte e giorno, letture continue, studio, volontà... Ogni ora è preziosa Anton Cec… - vf_designstudio : RT @velocevolo: Quel che occorre è un lavoro indefesso, notte e giorno, letture continue, studio, volontà... Ogni ora è preziosa Anton Cec… - bfasolis51 : @mikelelomb @KillerJoe67 Io capisco che siamo abituati a vincere a mani basse, ma bisognerebbe anche capire che que… - mikelelomb : @MassMing Allegri e' stato uno dei tecnici migliori che abbiamo avuto. Cinque anni fantastici (finali di champions… -

Ultime Notizie dalla rete : Occorre nuovo

InsideOver

Per il disbrigo delle pratiche sugli alloggi popolari non sarà più necessario recarsi a Pisa: oggi il via al nuovo front-office ...Corso Buenos Aires è affollato e senza entusiasmo. Le code davanti alle grandi marche ci sono ma sono di quattro, cinque persone al massimo. Una delle strade dello shopping più famose d’Italia ha pers ...