Napoli, Petagna si allena in gruppo: recuperato in vista della Supercoppa

Nessun grattacapo ulteriore per Gennaro Gattuso in vista della Supercoppa Italiana che metterà di fronte il suo Napoli e la Juventus. Andrea Petagna, infatti, si è allenato col gruppo dopo essere uscito dolorante contro la Fiorentina e dunque è pienamente recuperato in vista del match di Reggio Emilia. Discorso diverso, invece, per Maksimovic, che ha svolto parte della seduta col gruppo e un'altra porzione personalizzata.

