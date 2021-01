‘Matrimonio a prima vista Italia’ | ecco qualche anticipazione sulla sesta edizione! E a proposito di una versione Lgbt del format…

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 gennaio 2021) Non è passato tanto tempo da quando si è conclusa l’ultima edizione di Matrimonio a, che ci ha regalato moltissimi colpi di scena: dalla fine del matrimonio tra Giorgia Pantini e Luca Cantiano, alla nascita della storia d’amore tra Nicole Soria e Marco Rompietti, protagonista dell’edizione precedente, che fra non molto prenderà il via una nuova avventura per le coppie che sperano di trovare la propria anima gemella. Il programma infatti è pronto a tornare con i nuovi episodi a partire da oggi 19 gennaiopiattaforma Discovery+, in cui tre ragazzi e tre ragazze si uniranno in matrimonio completamente al buio. Ad accoppiare i protagonisti ci penseranno gli esperti del settore, ovvero lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi. Sono stati proprio questi ultimi – ...