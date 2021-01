Marsiglia-Lens recupero della nona giornata di Ligue 1 (Di martedì 19 gennaio 2021) Per il recupero della nona giornata di Ligue 1, sfida tra Marsiglia-Lens. La partita vede i padroni di casa ancora favoriti sul Lens ha solo 4 punti in meno. La squadra di Villas Boas deve assolutamente tornare alla vittoria dopo un pareggio e una sconfitta. Questo per provare a rimettersi in zona Champions. La gara è molto importante per capire se i padroni di casa hanno avuto solo un incidente di percorso contro il Nimes, oppure c’è qualcosa in più. Marsiglia-Lens: per i marsigliesi sarà una passeggiata? Visti gli ultimi risultati direi proprio di no. Il Marsigliesi sono molto attivi sul mercato, cercando Milik del Napoli ad un passo. Ma attenzione al Lens, reduce da 3 sconfitte e un pareggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Per ildi1, sfida tra. La partita vede i padroni di casa ancora favoriti sulha solo 4 punti in meno. La squadra di Villas Boas deve assolutamente tornare alla vittoria dopo un pareggio e una sconfitta. Questo per provare a rimettersi in zona Champions. La gara è molto importante per capire se i padroni di casa hanno avuto solo un incidente di percorso contro il Nimes, oppure c’è qualcosa in più.: per i marsigliesi sarà una passeggiata? Visti gli ultimi risultati direi proprio di no. Il Marsigliesi sono molto attivi sul mercato, cercando Milik del Napoli ad un passo. Ma attenzione al, reduce da 3 sconfitte e un pareggio ...

Per il recupero della nona giornata di Ligue 1, sfida tra Marsiglia-Lens. La partita vede i padroni di casa ancora favoriti.

