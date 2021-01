Mafia, “ucciso perché chiese il pizzo alle ditte di Michele Aiello”: un arresto dopo 20 anni per l’omicidio di Franco Costanza (Di martedì 19 gennaio 2021) Prima colpito alle spalle, poi dritto in faccia. Così fu ucciso Franco Costanza vent’anni fa perché aveva chiesto il pizzo alla ditta di Michele Aiello di Bagheria, già “protetta” da sodali di Bernardo Provenzano. Un caso tornato oggi alla ribalta con l’arresto di Domenico Virga, boss di San Mauro Castelverde, quale presunto mandante. Già condannato per fatti di Mafia in via definitiva, Virga, nipote di un altro boss, Peppino Farinella, è tornato in carcere oggi a seguito dell’operazione della Mobile di Messina coordinata dalla Dda guidata da Maurizio De Lucia. A dare una svolta alle indagini sono state le dichiarazioni recenti di tre pentiti, tra cui soprattutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Prima colpitosp, poi dritto in faccia. Così fuvent’faaveva chiesto ilalla ditta didi Bagheria, già “protetta” da sodali di Bernardo Provenzano. Un caso tornato oggi alla ribalta con l’di Domenico Virga, boss di San Mauro Castelverde, quale presunto mandante. Già condannato per fatti diin via definitiva, Virga, nipote di un altro boss, Peppino Farinella, è tornato in carcere oggi a seguito dell’operazione della Mobile di Messina coordinata dalla Dda guidata da Maurizio De Lucia. A dare una svoltaindagini sono state le dichiarazioni recenti di tre pentiti, tra cui soprattutto ...

La Squadra Mobile della Questura di Messina ha arrestato questa mattina su richiesta della Dda locale Domenico Virga, considerato uomo di spicco ...

