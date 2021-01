“Ma com’è possibile?” Alberto e Speranza di Temptation Island | la notizia arriva all’improvviso Sono loro a darla | spiazzando tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Unachee che ha accesso immediatamente il dibattito in rete. Protagonisti, due dei volti più amati e seguiti dell’ultima edizione di. Un’edizione quanto mai insolita che non è dispiaciuta al pubblico da casa che ha premiato la scelta di Mediaset con ascolti sopra la media. Un successo merito anche del conduttore Filippo Bisciglia che ha saputo, più di ogni altro, coinvolgere e unire. Mai protagonista e sempre osservatore silenzioso come richiede il ruolo di guida all’interno del programma. Sulla prossima edizione del programma per ora è buio pesto. Non si conosce né l’eventuale messa in onda né altro, quello che è certo è che non dovrebbero esserci sorprese e la programmazione non dovrebbe subire ...