Lo studio sul Covid: "La carica virale negli under 20 è 16 volte più bassa degli over 80" (Di martedì 19 gennaio 2021) I test antigenici rapidi sono meno accurati sui giovanissimi perché nei bambini più piccoli la carica virale è 16 volte più bassa rispetto a quella riscontrata negli ultraottantenni. E’ quanto emerge da uno studio, non ancora sottoposto a peer review e pubblicato online sul sito di prestampa medRxiv, condotto dai ricercatori del Regional Public Health Laboratory Kennemerland dei Paesi Bassi, del National Institute for Public Health and the Environment e del Wilhelmina Children’s Hospital presso l’University Medical Center di Utrecht, che hanno analizzato il legame tra l’età e la carica virale sulla base di un set di dati raccolti dalle autorità sanitarie.“Si ipotizza che la carica virale, la quantità di virus presente ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) I test antigenici rapidi sono meno accurati sui giovanissimi perché nei bambini più piccoli laè 16piùrispetto a quella riscontrataultraottantenni. E’ quanto emerge da uno, non ancora sottoposto a peer review e pubblicato online sul sito di prestampa medRxiv, condotto dai ricercatori del Regional Public Health Laboratory Kennemerland dei Paesi Bassi, del National Institute for Public Health and the Environment e del Wilhelmina Children’s Hospital presso l’University Medical Center di Utrecht, che hanno analizzato il legame tra l’età e lasulla base di un set di dati raccolti dalle autorità sanitarie.“Si ipotizza che la, la quantità di virus presente ...

HuffPostItalia : Lo studio sul Covid: 'La carica virale negli under 20 è 16 volte più bassa degli over 80' - chetempochefa : “Le donne ironiche non si prendono sul serio e giocano” Domenica a #CTCF ci sarà un incontro imperdibile in studio… - LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: Lo studio sul Covid: 'La carica virale negli under 20 è 16 volte più bassa degli over 80' - poggimarco : RT @HuffPostItalia: Lo studio sul Covid: 'La carica virale negli under 20 è 16 volte più bassa degli over 80' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Lo studio sul Covid: 'La carica virale negli under 20 è 16 volte più bassa degli over 80' -