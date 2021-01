LIVE Cremona-Olimpia Milano 26-28, recupero Serie A basket in DIRETTA: tanti errori e match in equilibrio (Di martedì 19 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match 33-37 Canestro di Tarczekswi 33-35 Canestro di LeDay 33-33 Due su due di Cournooh ai liberi 31-33 Tripla di Delaney! 31-30 Ritrova il canestro Milano con Moraschini 31-28 Tripla di Palmi e parziale di 9-0 per Cremona! 28-28 Canestro di T.Williams 26-28 Due su due dalla lunetta per Hommes 24-28 Canestro di Palmi 22-28 Schiacciata di Tarczewski 22-26 Uno su due per T.Williams ai liberi 21-26 Si sblocca anche Milano in questa ripresa con Roll dopo oltre tre minuti di gioco 21-24 Tripla di Hommes e Cremona si rifà sotto a inizio secondo quarto 18-24 Tripla di Roll! 18-21 Schiacciata di Lee 16-21 Schiacciata di Biligha e Milano allunga 16-19 Due su due ai liberi per Datome 16-17 Due su due ai ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del33-37 Canestro di Tarczekswi 33-35 Canestro di LeDay 33-33 Due su due di Cournooh ai liberi 31-33 Tripla di Delaney! 31-30 Ritrova il canestrocon Moraschini 31-28 Tripla di Palmi e parziale di 9-0 per! 28-28 Canestro di T.Williams 26-28 Due su due dalla lunetta per Hommes 24-28 Canestro di Palmi 22-28 Schiacciata di Tarczewski 22-26 Uno su due per T.Williams ai liberi 21-26 Si sblocca anchein questa ripresa con Roll dopo oltre tre minuti di gioco 21-24 Tripla di Hommes esi rifà sotto a inizio secondo quarto 18-24 Tripla di Roll! 18-21 Schiacciata di Lee 16-21 Schiacciata di Biligha eallunga 16-19 Due su due ai liberi per Datome 16-17 Due su due ai ...

rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di LB… - fabiocavagnera : GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di… - OlimpiaMiNews : GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di… - AlessandroMagg4 : GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA Al termine del #primotempo, #Cremona avanti 51-47 su #Trieste. #live -