Leggi su databaseitalia

(Di martedì 19 gennaio 2021) Secondo quanto riferito,stando se attori stranieri abbiano finanziato alcuni dei rivoltosi che hanno violato ildegli Stati Uniti il ??6 gennaio, hanno detto a NBC News un attuale e un ex funzionario del.L’agenzia stando se governi, organizzazioni o individui stranieri abbiano fornitoa coloro che hanno contribuito a pianificare la rivolta, secondo il giornale. Nell’ambito dell’indagine, secondo quanto riferito, l’agenzia sta esaminando pagamenti di $ 500.000 in bitcoin da parte di un programmatore di computer francese prima della rivolta.Il programmatore di computer francese è morto suicida poco dopo aver trasferito la criptovaluta, secondo i media francesi, riferisce NBC News. Yahoo News ha evidenziato per la prima volta i ...