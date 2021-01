Lancia un gatto in aria | un amico lo filma e carica il video sui social | indignazione sul web

(Di martedì 19 gennaio 2021) La polizia ha identificato un adolescente responsabile di un atto di crudeltà contro gli animali: si è fattore mentreva inunUn adolescente si è scusato pubblicamente davanti alla polizia per il suo orribile atto di crudeltà nei confronti di unche hato ine a grande distanza L'articolo NewNotizie.it.

La polizia ha identificato un adolescente responsabile di un atto di crudeltà contro gli animali: si è fatto filmare mentre lanciava in aria un gatto ...PAVIA. Sembra la trama di un film d'animazione: un corriere di Garbagnate, tornando in ditta, apre il furgone e ci trova dentro un gatto. Le ultime consegne le ha fatte in zona Pavia. Ha consegnato il ...