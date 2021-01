La figlia torna dalla Svizzera a Veglie per organizzare il funerale ma non è morta la madre: comunicazione dall’ospedale sbagliata Inchiesta interna Asl Lecce su caso di corona virus (Di martedì 19 gennaio 2021) Contattano i parenti per annunciare la morte di una donna colpita dal Covid, ma dopo alcune ore scoprono di aver sbagliato persona e telefonano nuovamente ai familiari per scusarsi e comunicare che era ancora viva. La storia è accaduta al Dea di Lecce. Intanto una donna originaria di Veglie ma residente in Svizzera si era messa in viaggio per dare l’ultimo saluto alla madre. L’Asl di Lecce ha aperto un’indagine interna per accertare l’accaduto. L'articolo La figlia torna dalla Svizzera a Veglie per organizzare il funerale ma non è morta la madre: comunicazione dall’ospedale sbagliata ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 gennaio 2021) Contattano i parenti per annunciare la morte di una donna colpita dal Covid, ma dopo alcune ore scoprono di aver sbagliato persona e telefonano nuovamente ai familiari per scusarsi e comunicare che era ancora viva. La storia è accaduta al Dea di. Intanto una donna originaria dima residente insi era messa in viaggio per dare l’ultimo saluto alla. L’Asl diha aperto un’indagineper accertare l’accaduto. L'articolo Laperilma non èla...

