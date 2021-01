Juventus Napoli, Pirlo: “Attaccate me, non i giovani. Ecco chi giocherà” (Di martedì 19 gennaio 2021) Juventus Napoli – Non c’è tempo per leccarsi le ferite lasciate dall’Inter di Conte. Domani sera al Mapei Stadium la Juventus sfida il Napoli per la Supercoppa italiana. Partita da non sbagliare e che i bianconeri dovranno portare a casa assolutamente, soprattutto dopo la brutta figura di Milano. Come ogni vigilia, Pirlo ha parlato in conferenza stampa, di seguito Ecco le sue parole riprese da ilbianconero.com. Juventus Napoli, le parole di Pirlo IL Napoli – “Squadra forte, lo sta dimostrando, l’aveva già dimostrato l’anno scorso con Rino in panchina. Molto tecnica, ha giocatori gravi e veloci in fase offensiva. Dovremo stare molto attenti. Come attaccarla? Abbiamo provato questa mattina, alcune soluzioni. Domani spero ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 19 gennaio 2021)– Non c’è tempo per leccarsi le ferite lasciate dall’Inter di Conte. Domani sera al Mapei Stadium lasfida ilper la Supercoppa italiana. Partita da non sbagliare e che i bianconeri dovranno portare a casa assolutamente, soprattutto dopo la brutta figura di Milano. Come ogni vigilia,ha parlato in conferenza stampa, di seguitole sue parole riprese da ilbianconero.com., le parole diIL– “Squadra forte, lo sta dimostrando, l’aveva già dimostrato l’anno scorso con Rino in panchina. Molto tecnica, ha giocatori gravi e veloci in fase offensiva. Dovremo stare molto attenti. Come attaccarla? Abbiamo provato questa mattina, alcune soluzioni. Domani spero ...

