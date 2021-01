Juventus, i convocati di Pirlo per la Supercoppa. Out anche Demiral (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la Juventus in vista della Supercoppa di domani con il Napoli a Reggio Emilia. Emergenza in difesa dove non è stato convocato il difensore Merith Demiral, che ha avuto qualche problema e non sarà della partita. Demiral si aggiunge agli altri assenti per Covid, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro e Dybala infortunato. Questa la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia.Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Andreaha diramato la lista deiper lain vista delladi domani con il Napoli a Reggio Emilia. Emergenza in difesa dove non è stato convocato il difensore Merith, che ha avuto qualche problema e non sarà della partita.si aggiunge agli altri assenti per Covid, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro e Dybala infortunato. Questa la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia.Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

