Inter, Moratti parla di scudetto e cessione. Poi avvisa: “non c’è bisogno di cambiare logo” (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Inter è reduce dalla bella vittoria in campionato contro la Juventus, il club nerazzurro è stato protagonista di una grande prova di forza contro una squadra sicuramente forte, adesso la pressione è tutta sulla spalle di Antonio Conte che dovrà provare a chiudere la stagione al primo posto, anche l’ex presidente Massimo Moratti è soddisfatto. A tenere banco è però anche il futuro societario, si continua a parlare con insistenza di un passaggio di proprietà. Nel frattempo Suning prepara una mezza rivoluzione che riguarderà anche nome e logo. Moratta sulla situazione in casa Inter Photo by Claudio Villa/Getty ImagesL’ex presidente Massimo Moratti si aspetta traguardi molto importanti, è quanto riferito in un’Intervista rilasciata a ‘TuttoSport’. “È una bella sensazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) L’è reduce dalla bella vittoria in campionato contro la Juventus, il club nerazzurro è stato protagonista di una grande prova di forza contro una squadra sicuramente forte, adesso la pressione è tutta sulla spalle di Antonio Conte che dovrà provare a chiudere la stagione al primo posto, anche l’ex presidente Massimoè soddisfatto. A tenere banco è però anche il futuro societario, si continua are con insistenza di un passaggio di proprietà. Nel frattempo Suning prepara una mezza rivoluzione che riguarderà anche nome e. Moratta sulla situazione in casaPhoto by Claudio Villa/Getty ImagesL’ex presidente Massimosi aspetta traguardi molto importanti, è quanto riferito in un’vista rilasciata a ‘TuttoSport’. “È una bella sensazione ...

