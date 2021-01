Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni contro Signorini: “Bugiardo” (Di martedì 19 gennaio 2021) Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, riceve un siluro da Natalia Paragoni, fidanzata del concorrente Andrea Zelletta. Il motivo. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 di lunedì 18 gennaio 2021, Natalia Paragoni si scaglia contro il presentatore Alfonso Signorini. La ex tronista è attualmente fidanzata con Andrea Zelletta, che si trova all’interno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 19 gennaio 2021) Alfonso, conduttore delVip, riceve un siluro da, fidanzata del concorrente Andrea Zelletta. Il motivo. Dopo la puntata delVip 2020 di lunedì 18 gennaio 2021,si scagliail presentatore Alfonso. La ex tronista è attualmente fidanzata con Andrea Zelletta, che si trova all’interno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - marvelousmvndes : RT @uber_bingo: Il più bel glow up di questo Grande Fratello and you can't change my mind. #tzvip - CrmnSarah : RT @zorlandosa: IL GRANDE FRATELLO È TUTTO QUI ??? #TZVIP #SOVIP -