**Governo: Renzi a Conte, 'crisi 'kairos', questo è momento opportuno'** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La comunicazione per cui questo non è il momento per aprire una crisi è passata. Ma noi pensiamo all'opposto che questo -lei conosce il greco- è il 'kairos', il momento opportuno". Lo dice Matteo Renzi al Senato.

