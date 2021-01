Governo Conte ottiene la fiducia anche al Senato, caos in Forza Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) Maggioranza risicata ma non assoluta al Senato per il Governo Conte, che con 156 voti a favore e 140 contrari, incassa la fiducia consolidando quella ricevuta ieri alla Camera. Il caso Forza Italia Dopo il caso di Renata Polverini, che alla Camera aveva già suscitato non poche polemiche per aver votato contro le indicazioni di Forza Italia, scoppia quello della senatrice azzurra Maria Rosaria Rossi, considerata fedelissima di Silvio Berlusconi che ha votato la fiducia al Governo Conte, insieme al collega forzista Andrea Causin. Per Rossi si tratta di una defezione che ha del clamoroso, destinata a far discutere all’interno e fuori dal partito. Uno strappo che coglie di sorpresa i ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 gennaio 2021) Maggioranza risicata ma non assoluta alper il, che con 156 voti a favore e 140 contrari, incassa laconsolidando quella ricevuta ieri alla Camera. Il casoDopo il caso di Renata Polverini, che alla Camera aveva già suscitato non poche polemiche per aver votato contro le indicazioni di, scoppia quello della senatrice azzurra Maria Rosaria Rossi, considerata fedelissima di Silvio Berlusconi che ha votato laal, insieme al collega forzista Andrea Causin. Per Rossi si tratta di una defezione che ha del clamoroso, destinata a far discutere all’interno e fuori dal partito. Uno strappo che coglie di sorpresa i ...

