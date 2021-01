GFVip 5, lacrime e dispiaceri per l’eliminata: la sua uscita era del tutto inaspettata (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri sera, 18 gennaio 2021, è andata il onda la 33esima puntata del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. La serata è stata ricca come sempre di numerosi colpi di scena. Il conduttore l’ha definita una puntata “senza tregua”. Uno dei temi centrali è stato il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Protagonisti di questo siparietto anche Dayane Mello e Tommaso Zorzi, i quali hanno detto la loro sulla love story. Subito dopo Pierpaolo ha avuto un confronto con suo fratello Giulio. Poi la puntata è andata avanti con delle sorprese a due concorrenti del GFVip 5: Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta. Poi è arrivato anche il momento dell’eliminazione: nessuno si sarebbe mai aspettato la sua uscita. Leggi anche –> GFVip 5, Andrea Zelletta furioso dopo la diretta: «Siamo persone umane. Diteci la verità e ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri sera, 18 gennaio 2021, è andata il onda la 33esima puntata del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. La serata è stata ricca come sempre di numerosi colpi di scena. Il conduttore l’ha definita una puntata “senza tregua”. Uno dei temi centrali è stato il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Protagonisti di questo siparietto anche Dayane Mello e Tommaso Zorzi, i quali hanno detto la loro sulla love story. Subito dopo Pierpaolo ha avuto un confronto con suo fratello Giulio. Poi la puntata è andata avanti con delle sorprese a due concorrenti del5: Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta. Poi è arrivato anche il momento dell’eliminazione: nessuno si sarebbe mai aspettato la sua. Leggi anche –>5, Andrea Zelletta furioso dopo la diretta: «Siamo persone umane. Diteci la verità e ...

