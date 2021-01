Gabry Ponte in ospedale, fan del dj preoccupati per la notizia (Di martedì 19 gennaio 2021) Il noto dj Gabry Ponte allarma i fan, il post su Instagram dall’ospedale: “Il mio cuore non va a tempo”. (Instagram)Gabry Ponte, ex membro degli Eiffel 65 e oggi uno dei dj più amati d’Italia, preoccupa i suoi fan mostrandosi in foto sul letto d’ospedale. Il dj, protagonista assoluto della musica dance italiana, chiede l’affetto e l’incoraggiamento dei suoi fan in vista di una delicata operazione chirurgica al cuore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clint Greenwood, delitto a circuito chiuso: cosa è accaduto Poche ore fa tramite il suo profilo Instagram, Gabry Ponte, ha annunciato che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al cuore. II noto dj usa i social per comunicare ai fan che si trova in ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 gennaio 2021) Il noto djallarma i fan, il post su Instagram dall’: “Il mio cuore non va a tempo”. (Instagram), ex membro degli Eiffel 65 e oggi uno dei dj più amati d’Italia, preoccupa i suoi fan mostrandosi in foto sul letto d’. Il dj, protagonista assoluto della musica dance italiana, chiede l’affetto e l’incoraggiamento dei suoi fan in vista di una delicata operazione chirurgica al cuore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clint Greenwood, delitto a circuito chiuso: cosa è accaduto Poche ore fa tramite il suo profilo Instagram,, ha annunciato che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al cuore. II noto dj usa i social per comunicare ai fan che si trova in ...

