Fan increduli | il programma Mediaset chiude L’ultima puntata il 19 Gennaio

Leggi su howtodofor

(Di martedì 19 gennaio 2021) L'illusione degli ascolti iniziali Un prodotto insolito per la rete ammiraglia, al quale il pubblico aveva risposto inizialmente maniera molto positiva, con i 2.327.000 spettatori pari al 12.4% di share che avevano illuso Canale 5 di aver trovato un prodotto a sfondo culturale in grado di catturare l'attenzione del pubblico. Cancellate le due puntate dedicate a Torino Se l'avventura di Bocci non si fosse fermata in anticipo, la prossima settimana lo avremmo visto alle prese con il racconto del fascino e delle bellezze ci Torino, ma non è detto che le due puntate dedicate alla città piemontese non vengano proposte in futuro. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Siin anticipo il Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci. La seconda stagione delcondotto dall'attore, che scopre e racconta le bellezze della ...