Europei, si valuta l’ipotesi di una sede unica: la conferma di Rummenigge (Di martedì 19 gennaio 2021) Gli Europei sono stati rinviati a causa dell’emergenza da Coronavirus, c’è ancora grande incertezza anche per il prossimo appuntamento, al momento fissato per l’11 giugno-11 luglio 2021. Con ogni probabilità la pandemia non sarà terminata ed è da escludere una presenza massiccia dei tifosi. L’intenzione è anche quella di limitare al massimo gli spostamenti, si starebbe pensando dunque ad una sede unica. Le parole di Rummenigge sugli Europei “So che il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, si sta chiedendo se non sarebbe più logico, con il coronavirus che infuria ancora, di organizzare il campionato europeo in un solo Paese. Con un protocollo sanitario significativo”. Cosi’ Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, in un’intervista al quotidiano bavarese ‘Munchner ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) Glisono stati rinviati a causa dell’emergenza da Coronavirus, c’è ancora grande incertezza anche per il prossimo appuntamento, al momento fissato per l’11 giugno-11 luglio 2021. Con ogni probabilità la pandemia non sarà terminata ed è da escludere una presenza massiccia dei tifosi. L’intenzione è anche quella di limitare al massimo gli spostamenti, si starebbe pensando dunque ad una. Le parole disugli“So che il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, si sta chiedendo se non sarebbe più logico, con il coronavirus che infuria ancora, di organizzare il campionato europeo in un solo Paese. Con un protocollo sanitario significativo”. Cosi’ Karl-Heinz, presidente del Bayern Monaco, in un’intervista al quotidiano bavarese ‘Munchner ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei valuta Ue punta su green bond e valuta digitale per rafforzare euro - Europa Agenzia ANSA Accordo Ue-Cina: ecco le vere opportunità per l’Europa

L’accordo sugli investimenti tra Europa e Cina, concluso in extremis da Angela Merkel, definisce in un unico framework legale gli aspetti principali che disciplinano le intese tra le parti. Ma non sar ...

Ubs: 10 titoli europei che possono correre con il pericoloso sell-off dei T bond

Il rendimento del decennale americano ha registrato una fiammata negli ultimi giorni, che corrisponde a un crollo dei prezzi. Quando ciò avviene, prima o poi si innesca un effetto contagio sui mercati ...

