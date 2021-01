David Alaba ha scelto il Real Madrid (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Real Madrid anticipa tutti e si assicura un rinforzo di spessore internazionale per la difesa della prossima stagione. David Alaba, centrale austriaco in scadenza con il Bayern Monaco, ha firmato un contratto quadriennale a 11 milioni di euro annui e ha già sostenuto le visite mediche. Real Madrid: Alaba esclude Sergio Ramos? Sul giocatore c’era mezza Europa, Manchester City, Liverpool, Psg e Chelsea, ma alla fine a spuntarla è stato il Real Madrid che si assicura un profilo vincente(ha conquistato tutto con il Bayer Monaco) e di grande duttilità tattica in quanto capace di disimpegnarsi sia da terzino che da centrale. I tedeschi hanno tentato in tutti i modi di trattenerlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile come ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilanticipa tutti e si assicura un rinforzo di spessore internazionale per la difesa della prossima stagione., centrale austriaco in scadenza con il Bayern Monaco, ha firmato un contratto quadriennale a 11 milioni di euro annui e ha già sostenuto le visite mediche.esclude Sergio Ramos? Sul giocatore c’era mezza Europa, Manchester City, Liverpool, Psg e Chelsea, ma alla fine a spuntarla è stato ilche si assicura un profilo vincente(ha conquistato tutto con il Bayer Monaco) e di grande duttilità tattica in quanto capace di disimpegnarsi sia da terzino che da centrale. I tedeschi hanno tentato in tutti i modi di trattenerlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile come ...

