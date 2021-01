Crisi Governo, Conte in Senato: “Difficile amministrare con chi dissemina mine” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il Governo ha ricevuto da una parte della maggioranza stessa accuse di nel Contempo di immobilismo e di correr troppo, di accentrare i poteri e di non avere la capacità di decidere. Vi assicuro che è complicato, molto complicato governare in queste condizioni, con chi continuamente dissemina mine sul percorso comune e mira a logorare un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza“. Queste le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle sue comunicazioni sulla situazione politica, in Aula al Senato. “Con la pandemia, con la sua sofferenza, il Paese si è unito. Si è elevato il senso di unità del Governo, si sono elevate le ragioni dello stare insieme“, ha aggiunto il Premier prima di soffermarsi sugli interventi economici ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ilha ricevuto da una parte della maggioranza stessa accuse di nelmpo di immobilismo e di correr troppo, di accentrare i poteri e di non avere la capacità di decidere. Vi assicuro che è complicato, molto complicato governare in queste condizioni, con chi continuamentesul percorso comune e mira a logorare un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza“. Queste le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe, nelle sue comunicazioni sulla situazione politica, in Aula al. “Con la pandemia, con la sua sofferenza, il Paese si è unito. Si è elevato il senso di unità del, si sono elevate le ragioni dello stare insieme“, ha aggiunto il Premier prima di soffermarsi sugli interventi economici ...

